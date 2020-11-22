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العاهل السعودى يكشف خلال قمة العشرين عن إطلاق برنامج وطنى للاقتصاد الكربونى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:45 م
العاهل السعودى يكشف خلال قمة العشرين عن إطلاق برنامج وطنى للاقتصاد الكربونى العاهل السعودي
كتب سمير حسنى

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن بعض الدول تتبني وتعزز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ 4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في (التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها).، كاشفا عن أن المملكة ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.

ودعا خادم الحرمين الشريفين خلال بالجلسة الخاصة بالحفاظ على كوكب الأرض، بقمة العشرين الافتراضية التي تترأسها المملكة، الدول الأخرى للعمل لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

وأوضح أن البرنامج الوطني يشمل المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وتابع: "إدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040.، ولدينا خططاً كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030.


العاهل السعودي

قمة العشرين

المناخ

الملك سلمان

اخبار السعودية

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