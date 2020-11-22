اليوم السابع
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الداخلية تضبط موظف بالبريد استولى على أموال العملاء بسوهاج

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:07 م
الداخلية تضبط موظف بالبريد استولى على أموال العملاء بسوهاج القبض على موظف لاتهامه بجريمة الاختلاس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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نجحت مباحث الاموال العامة في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج بالإستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس، حيث تلقت الإدارة من عدد من المواطنين بإختلاس مبالغ مالية من حساباتهم بدفاتر التوفير الخاصة بهم بأحد مكاتب البريد بالمراغة بمحافظة سوهاج.
 
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( أحد موظفى مكتب البريد المشار إليه)، بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بالتلاعب فى حساب دفاتر التوفير الخاصة بالمجنى عليهم وتزوير توقيعهم عليها، وتمكن من إختلاس مبالغ مالية من حساباتهم.
 
وبإستكمال فحص أعمال المذكور بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهات المعنية تبين قيامه بالتلاعب وتزوير توقيع (عدد 13 عميل) على نماذج سحب من حساباتهم، والإستيلاء على مبالغ مالية، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سوهاج

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وزارة الداخلية

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