البرلمان العربي يثمن مخرجات قمة العشرين ويشيد بنجاح السعودية في رئاستها

كتب أحمد عرفة

ثمن البرلمان العربي مخرجات قمة العشرين ، مشيدا بنجاح المملكة العربية السعودية في رئاستها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وانعقدت الجلسة الختامية لقمة العشرين، التى تترأسها السعودية، حيث قال البيان الختامى لقمة العشرين: ملتزمون بقيادة العالم نحو التعافى بعد جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الختامى لقمة العشرين، أن مواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع، لافتا إلى الالتزام بتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض.

وأوضح البيان الختامى لقمة العشرين، أن العمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، مؤكدا دعم جميع الدول النامية والأقل نموا فى مواجهة كورونا.