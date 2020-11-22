الأقصر الأزهرية : جاهزون للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى

الأقصر – أحمد مرعى

أكدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم الأحد، على جاهزية جميع المعاهد الأزهرية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى والتى ستنطلق أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً.

وأكد على فؤاد صابر منسق المبادرة منطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، على تجهيز غرفة داخل كل معهد تحتوى على 2 مكتب وجهاز كمبيوتر واحد و6 كراسى وإنشاء حوافظ لمستندات المبادرة وشهادات ميلاد الطلاب مرفق بها موافقة ولى الأمر لإجراء عمليات الفحص السرية، وقد حددت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور أحمد الخضرى مدير الشئون الطبية بمواعيد الكشف للمعاهد.

وكانت قد عقدت بمنطقة الأقصر الأزهرية جلسة تشاورية، للتنسيق بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمعاهد المنطقة، والتى ستنطلق أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً، وذلك بحضور فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضر فعاليات الجلسة كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وعبد العظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي، وعماد محمود موجه عام الرياضيات، وحسان العبودى عضو فنى بإدارة الامتحانات، وعلى فؤاد صابر منسق المبادة بالمنطقة، والدكتور أحمد الخضرى مدير الشئون الطبية والدكتور محمد سليمان منسق عام المبادرة.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، خلال فعاليات الجلسة بضرورة بتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنىين معامل ومدخلى بيانات لتسجيل بيانات الطلاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب والطالبات فى 54معهد إعدادى بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم وهى سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.