إصابة عروسين وشقيق العريس وزوجته فى حادث تصادم أثناء الزفة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب عروسين وشقيق العريس وزوجته وسائق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، بسحجات وكدمات إثر تصادم سيارتين ملاكى فى زفة العروسين، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة العامة بمركز بلبيس، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول 4 أشخاص لمستشفى بلبيس مصابين بسحجات متعددة بأنحاء الجسد، وانتقل اللواء عصام هلال، مساعد مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، والعميد حسام القصبى، مأمور مركز شرطة بلبيس، والمقدم مصطفى رشاد، نائب المأمور، بالتنسيق مع المقدم إسلام عواد، رئيس المباحث، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب.

وتبين من التحريات وقوع حادث بين سيارتين ملاكى طريق" بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، بسبب انفجار الإطار الأيسر للسيارة أثناء الزفة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عبد الرحمن محمد عيد عبد العال" العريس مهندس مدنى جرح تهتكى بالجبهة والحاجب والأيمن، "أسماء سعيد فتحى متولى" العروسة 23 سنة حاصلة على ليسانس داب، بكدمات بالصدر، وشقيق العريس براء محمد" 29 سنة طبيب بمستشفى العاشر وزوجته "إسراء خالد السيد عبد الرحمن "26 سنة طبيبة بكسر بعظام الأنف، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 36018 جنح بلبيس، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث من الطريق وتحرر محضر بالواقعة