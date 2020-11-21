وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات مياه الأمطار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التى تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية فيما يخص رفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع خاصة فى محافظات الاسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحى برفع تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية فى باقى محافظات الجمهورية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى لمواجهة حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية .

ووجه شعراوى، المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق .

وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم خاصة فى المحافظات التى من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والاطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحى لسرعة شفط تراكمات المياه فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية .

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين فى المحافظات التى تتعرض لموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين بتوخى الحيطة والحذر فى تحركاتهم اليومية والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم .

ووجه اللواء محمود شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الاسكندرية ومطروح والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

وأشار تقرير غرفة العمليات بالوزارة إلى استمرار جهود محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والشرقية فى رفع بعض تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق بين معدات الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى .