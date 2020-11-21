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ننشر جداول شرح مناهج الأسبوع السادس للطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:49 م
ننشر جداول شرح مناهج الأسبوع السادس للطلاب من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول الأسبوع السادس لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا”، في الفترة من يوم الأحد 22 نوفمبر حتى السبت ٢٨ من نفس الشهر، ويمكن للطلاب متابعة الشرح على قناة مدرستنا عبر التردد التالى: 12303 أفقي / معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6
 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :
- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب فى مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص
- إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن
- انطلاق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائى الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر فى المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالى حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.
- انطلاق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوى الى الثالث الثانوي"، هذه المجموعة من الطلاب تعتمد فى المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا، توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.


 

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