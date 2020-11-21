اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مملكة البحرين تجرى 2 مليون فحص لكورونا للحد من انتشار الفيروس

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:30 م
مملكة البحرين تجرى 2 مليون فحص لكورونا للحد من انتشار الفيروس فحص كورونا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، واصلت تراجعها في البحرين في إطار الاستراتيجية التي طبقتها المملكة للحد من انتشاره وفق خطة مدروسة بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء.

وبحسب الصحيفة، كشفت آلية تتبع المخالطين في وزارة الصحة البحرينية أن متوسط الإصابة بالفيروس في المملكة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 162.71 إصابة مقارنة بـ202.57 إصابة في الأسبوع الذي سبقه ، وإجمالى اجمالي الفحوصات التي أجرتها مملكة البحرين حتى يوم الخميس بلغ 1945049 فحصا.

وبلغت نسبة التراجع في متوسط الإصابات في الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجارى ، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري 41.5%، وذلك بحسب رصد صحيفة «أخبار الخليج».

 

 


البحرين

كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحرين تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الأمنى مع الولايات المتحدة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:00 م

وزير خارجية البحرين يعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية 1 ديسمبر مع إسرائيل

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:24 م

نتائجه مبشرة ويحظر على كبار السن.. تعرف على آخر تجارب لقاح كورونا الصينى بمصر

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:08 م

السعودية ترأس قمة تاريخية لـG20.. تداعيات "كورونا" وخطط التعافى الاقتصادى أبرز الملفات.. الملك سلمان: القمة ستخرج بسياسات تبعث الأمل بالشعوب.. المملكة ساهمت فى المجموعة بـ21 مليار دولار للتصدى للجائحة العالمية

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:44 م

الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:32 م

فيس بوك وجوجل وتويتر يستعدون لمحاربة المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:12 م

السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 7 أشهر.. 221 حالة

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة