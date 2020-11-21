مملكة البحرين تجرى 2 مليون فحص لكورونا للحد من انتشار الفيروس

قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ، واصلت تراجعها في البحرين في إطار الاستراتيجية التي طبقتها المملكة للحد من انتشاره وفق خطة مدروسة بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء.

وبحسب الصحيفة، كشفت آلية تتبع المخالطين في وزارة الصحة البحرينية أن متوسط الإصابة بالفيروس في المملكة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 162.71 إصابة مقارنة بـ202.57 إصابة في الأسبوع الذي سبقه ، وإجمالى اجمالي الفحوصات التي أجرتها مملكة البحرين حتى يوم الخميس بلغ 1945049 فحصا.

وبلغت نسبة التراجع في متوسط الإصابات في الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجارى ، مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري 41.5%، وذلك بحسب رصد صحيفة «أخبار الخليج».