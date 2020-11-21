محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الإنتهاء من صيانة كوبرى العباسة بأبو حماد

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالشرقية بسرعة الإنتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى العباسة 400/70 بمركز ومدينة أبو حماد والرابط بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية بطول 410 متر وعرض 7 متر، والمنفذ بمعرفة إداره التوسع الأفقى بوزاره الرى و بتكلفة مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح اليوم لمركز ومدينة أبو حماد لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالكوبرى والوقوف على نسب التنفيذ ، وذلك بعد تلقيه شكاوى من أهالى قرية العباسة تفييد بتباطؤ تنفيذ الأعمال بالكوبرى ،، ليتوجه المحافظ بنفسه لمتابعة تنفيذ الأعمال بالكوبري، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تأخر أو تباطؤ فى تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة الإنتهاء أعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة الكوبرى قبل نهايه الشهر الجارى ، وذلك لتسهيل حركة السيارات المارة عليه وتقليل الوقت والجهد.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكبارى وذلك فى اطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قدم أهالى العباسة الشكر لمحافظ الشرقية لإستجابته السريعه لشكواهم وزيارته للمركز لمتابعه تنفيذ الأعمال بالكوبرى وإصداره تعليمات مشدده لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

كما أمر محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بإنارة أعمدة كهرباء طريق كفر العزازى الواصل بين مدينتى القرين وأبو حماد، تفادياً لوقوع حوادث السير وحفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من أجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتغطيتها من أسفل تجنباً لحوادث الصعق بالكهرباء.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنميه المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالشرقية .