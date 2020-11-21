كامالا هاريس للأمريكيين: من يربح أقل من 400 ألف دولار سنويًا لن يدفع بنسًا إضافيا كضرائب

كتب محمد سعودي

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الأشخاص الذين يربحون أقل من 400 ألف دولار سنويا لن يدفعوا بنسا واحدا إضافيا كضرائب تحت الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ووجهت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بشأن الضرائب عبر حسابها الرسمي على تويتر مساء اليوم :"لنكن واضحين: إذا كنت تربح أقل من 400000 دولار في السنة، فلن تدفع بنسًا واحدًا إضافيًا كضرائب تحت إدارة بايدن هاريس".



كامالا هاريس عبر تويتر

وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، في وقت سابق، إن حكام الولايات عبروا لنا عن قلقهم من وضع الأمريكيين من أصل إفريقي، وأضافت :"إدارتنا ستعمل على ضمان وصول الجميع للموارد".

وأضافت كامالا هاريس، إن شركات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى: سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا.

وتابعت كامالا هاريس: سنعمل مع الرئيس المنتخب من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة: عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن".