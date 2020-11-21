اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فريق سجن طرة.. حارس المرمى "مشاجرة" والدفاع "مخدرات" والهجوم "أموال عامة" (فيديو)

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:46 م
فريق سجن طرة.. حارس المرمى "مشاجرة" والدفاع "مخدرات" والهجوم "أموال عامة" (فيديو) فريق السجن
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توسعت مصلحة السجون مؤخرًا في أماكن التريض للنزلاء، حيث يقضي السجناء وقتًا في الملاعب خلف أسوار السجون، كنوع من التريض والترفيه من خلال الملاعب المنتشرة بكافة السجون على مستوى الجمهورية. وعلى ملاعب سجون طرة، رصدت "اليوم السابع" مباراة كرة قدم بين فريقي السجن، حيث يضم الفريقان مجموعة من اللاعبين الذين يملكون مهارات كبيرة، وجاءوا لقضاء عقوبات متنوعة لاتهامهم في قضايا مختلفة، ما بين "قتل وإتجار في مخدرات وأموال عامة وسرقات ومشاجرات، وغيرها من الجرائم".

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيا للسجناء، ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا قام به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

 عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

 

 


السجون

السجناء

اخبار السجون

أوضاع السجناء في مصر

نزلاء بالسجون

السجون المصرية

حقوق الانسان بالسجون

زيارات السجناء

العفو عن السجناء

سجون طرة

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوراق التحقيقات تفضح الداعشى المتورط مع 3 آخرين فى محاولة الهروب من سجن طرة قبل مقتلهم.. سافر لشمال سيناء بغرض الانضمام لأعضاء التنظيم 2015.. خطط لتنفيذ عمليات بالقاهرة على طريقة "الذئاب المنفردة"

السبت، 26 سبتمبر 2020 05:00 ص

سجل التحقيقات مع المتورطين فى محاولة الهروب من سجن طرة قبل مقتلهم.. الإرهابى السيد عطا أسس تنظيم أنصار الشريعة وحرض على قتل ضابط.. عمار الشحات تورط فى 8 وقائع.. والداعشى حسن زكريا اعترف بإزهاق روح طبيب الساحل

الخميس، 24 سبتمبر 2020 03:15 م

جنازة عسكرية لشهيد سجن طرة بمسقط رأسه بالشرقية بحضور مدير الأمن.. صور وفيديو

الخميس، 24 سبتمبر 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة