غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون، لخلافات بينه وبين عم أحد المتهمين، حيث تم التربص له أثناء غلق السوبر ماركت، والتعدى عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جثة هامدة.

تعود أحداث القضية رقم 18828 جنايات مركز فاقوس لسنة 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقى بلاغًا بوصول "عادل. ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي فور وصوله، وبسؤال شقيقه اتهم كل من "وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و"عبد العزيز ح م ح" 22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة أمام كوبي المكنة دائرة المركز، وتم القبض على المتهمان بعد هروبهما.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة قبل الواقعة بأيام بين المجني عليه وعم أحد المتهمين وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتربص له بمساعدة المتهم الثاني في ساعات متأخرة أثناء قيامه بغلق باب السوبر ماركت، فيما قررت النيابة العامة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

المجنى عليه