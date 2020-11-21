عمومية شركة النحاس تؤكد تراجع صادرات المعدن لـ64 مليون جنيه بسبب كورونا

كتب عبد الحليم سالم

كشفت نتائج العام المالى 2019-2020 لشركة النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن المؤشرات المالية للشركة شهدت تراجعا نتيجة تراجع الصادرات لعدة أسباب من بينها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، بجانب التوترات المحيطة بالمنطقة والحروب في ليبيا واليمن وسوريا، علاوة على ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء ووجود إغراق لبعض المنتجات من أسواق تركيا وأوكرانيا والصين.

وبحسب البيانات المالية للشركة والتي تم اعتمادها مؤخرا في جمعيتها العمومية العادية وغير العادية برئاسة المهندس محمد السعداوى، فقد حققت الشركة خسائر سنوية بلغت 168 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 مقابل 152 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وأوضحت البيانات أن صادرات الشركة تراجعت خلال العام المالى الماضى، لتحقق 64 مليونا مقابل 121 مليون جنيه العام المالى الأسبق، فيما تراجعت أيضا الإيرادات لتصل لـ405 ملايين جنيه مقابل 646 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة النحاس المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وافقت على تعيين المهندس محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النحاس المصرية.

كما وافقت الجمعية على تعيين محمد عزوز، عضو منتدب تنفيذى وكلا من وائل يوسف شعبان والدكتور طارق كمال خليل وأحمد جاويش، أعضاء مجلس إدارة.

ووافقت الجمعية على استمرار الشركة رغم تخطى خسائرها نصف رأس المال، تنفيذا لأحكام المادة رقم 38 من قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991، حيث يتعين العرض على الجمعية العامة غير العادية لاستمرار الشركة من عدمه.