صور.. حملة لتطهير مكاتب العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شهدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ عملية تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتي تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت عملية التطهير والتعقيم جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى دورات المياه وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

من ناحيه أخرى كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، توجيه التربية الفنية بالمديرية والإدارات العشر، لمجهوداتهم المتميزة من أعمال فنية وتجميليه شملت جميع أرجاء المحافظة من الرسم والتلوين بجدران بوابات مداخل المحافظة والحدائق العامة والطرق السريعة، وأسوار المدارس والدواوين بجميع مراكز الغربية.

وتم التكريم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، حيث قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير على المستهدفين من التكريم، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية، وتم التكريم لجميع موجهي التربية الفنية بالإدارات العشر، وكذلك شمل التكريم ثلاث مديرين للخدمات بإدارات زفتى والسنطة وشرق طنطا لمجهوداتهم المتميزة خلال تنفيذ المبادرة.



تطهير مديرية التربية والتعليم بالغربية