حى الدقى يرفع 143 إشغال طريق خلال حملة مسائية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الدقى بالجيزة، حملة مسائية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي أسفرت عن رفع 143 اشغال وتحرير 3 محاضر غسيل سيارة بالطريق العام، وتحصيل غرامة 500 جنيه للمخالفين وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحى .

وفى سياق متابعة سير أعمال بناء المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السودان بحي الدقى، تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع بمعاينة المرحلة الأخيرة لمساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان والممولة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، برفقة المهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

وتفقدت نائب المحافظ أعمال التشطيبات الداخلية للمبانى والتنبية على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليمها لأهالي المنطقة في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين، حيث تم تسكين عدد 145 أسرة في المراحل الأولى ونظمت المحافظة بالتعاون مع جامعة القاهرة والهلال الأحمر المصري قوافل دعم للمنطقة ستستمر لمدة عام.

وواصلت محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الامطار وازاله اي بؤر وتجمعات لعدم اعاقة حركة المارة والسيارات ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط اي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة اضافة الي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اي آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها .