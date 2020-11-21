حبس طفل 4 أيام بتهمة الاعتداء جنسيا على آخر داخل الزراعات بإحدى قرى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت النيابة العامة بكفر صقر بالشرقية، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس طفل عمره 14 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل عمره 7 سنوات بعد استدراجه داخل الزراعات، وإيداعه دار رعاية لمدة أسبوع، مع إخطار لجنة حماية الطفل وتكليفهم بإعداد تقرير نفسي واجتماعي بحالة المتهم، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن ال" 14 سنة مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات.

وقالت مقدمة البلاغ أن الطفل المشكو فى حقها قام باستدراج نجلها أثناء لهوه فى الشارع واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020، وتم القبض على الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات.