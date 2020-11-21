توقيع الكشف الطبي على 1273 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية 5 خفرع بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية 5 خفرع التابعة لمركز ومدينة صان الحجر، بمشاركة من الفريق الطبي بمستشفي الحسينية المركزي، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1273 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

زار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، مستشفي ههيا المركزي ، للإطمئنان علي المرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفي، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وشدد علي ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية يأتي ذلك بعد تعرض المستشفي لحريق في غرفة التمريض بالطابق الرابع .

و أعلن وكيل الوزارة ، بدء التشغيل التجريبي لقسم عمليات الطوارئ بمستشفي بلبيس المركزي، حيث قام الفريق الطبي بالمستشفي، بمشاركة أطباء الجراحة والتخدير وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء 3 عمليات جراحية "ذات مهارة، وكبري، ومتوسطة".

جاء ذلك بعد 48 ساعة من دعم وزيرة الصحة للمستشفي، بأجهزة وتجهيزات طبية لقسم العمليات منها ترابيزة عمليات هيدروليك، وترابيزة عمليات عظام، و2 جهاز تخدير، وترولي جراحي، وجهاز صدمات، وجهاز كى جراحي، وأطقم آلالات جراحية، ومونيتور، وشفاط جراحي، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد مستشفي أبو كبير المركزي، وتفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة بها، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بضرورة تطوير وتوسعة قسم الإستقبال والطوارئ، كما كلف لجنة من إدارة الجودة لدراسة أعمال التطوير وفقاً لمعايير الجودة، كما تفقد وحدة الكلي الصناعى، وحرص علي الإستماع إلي المرضي، لمعرفه مدي رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم، والذين أعربوا عن رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.