تحديد هوية المتهمين بقتل خفير فى الشيخ زايد والتحفظ على فوارغ الطلقات

كتب بهجت أبو ضيف

حدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهمين بقتل خفير خاص، بإطلاق النار عليه بسبب خصومة ثأرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين أطلقوا النار على المجنى عليه، خلال حراسته مزرعة بمنطقة الشيخ زايد، حيث كان يتواجد أمام الباب الخاص بها، وفور ارتكابهم الجريمة فروا هاربين.

واستمع رجال المباحث لأقوال زملاء القتيل، حيث أكدوا أنهم تناهى لسمعهم صوت إطلاق النار، واكتشفوا إصابة الضحية، فحاولوا إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث، وأشارت التحريات أن خصومة ثأرية الدفاع وراء ارتكاب الجريمة.

وتحفظ رجال المباحث على فوارغ طلقات نارية، أطلقها المتهمون، تمهيدا لإعداد تقرير بشأن الحادث، وتحديد السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بمكان عمله كخفير خاص، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن القتيل يعمل خفير خاص، خلال أداء عمله، أطلق أحد الأشخاص النار عليه، وفر هاربا، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه، حيث حاول زملائه إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن القاتل ارتكب جريمته، بمشاركة أخرين، بسبب خصومة ثأرية تجمعه بالمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.