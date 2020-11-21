اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الوحدات المحلية بالمنيا تستعد لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:16 م
الوحدات المحلية بالمنيا تستعد لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادات مكثفة للوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا ،لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بعقد الاجتماع التنفيذي الخاص بالاستعدادات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وتم عقد الاجتماع بالقاعة الصغرى لمجلس المدينة بحضور رؤساء الادارات المختلفة بالمركز و ربيع عبد العظيم و على محمد كويس نائبا المركز.

واستعرض رئيس المركز التجهيزات اللازمة من اجل جولة الاعادة بجميع لجان المقار الانتخابية وأكد على  التعاون التام بين الادارات المختلفة للخروج بصورة جيدة لجوله الاعادة بالانتخابات البرلمانية .

وفى ملوى أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، رفع درجة الاستعداد بجميع لجان قرى المركز والمدينة لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ملوى للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين لجولة الإعادة وعددهم 75 مقر انتخابى بـ 176 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء انتخابات مجلس النواب لمركز ومدينة ملوى لعام 2020  .

 

 


اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

انتخابات الإعادة مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخابات مجلس النواب الجديد تصل محطتها الأخيرة 14 ديسمبر بحسم 211 مقعدا متبقيا.. نتيجة الجولة الأولى لمحافظات المرحلتين الأولى والثانية تعتمد 63٪ من المقاعد بفوز 73 بالفردى وحصد القائمة الوطنية لـ284 مقعدا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:09 ص

الأقصر مستعدة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.. 3 شبان ينافسون 3 نواب سابقين على المقاعد الفردى.. بشارى وبهاء بمركز وبندر الأقصر وباهى وتقادم بإسنا وحمزة وبهجت بأرمنت والقرنة.. والمحافظة تعلن جاهزية اللجان

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:30 ص

انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:08 ص

تعرف على استعدادات محافظة البحيرة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة