الوحدات المحلية بالمنيا تستعد لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب

المنيا-حسن عبد الغفار

استعدادات مكثفة للوحدات المحلية بمختلف مراكز محافظة المنيا ،لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بعقد الاجتماع التنفيذي الخاص بالاستعدادات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وتم عقد الاجتماع بالقاعة الصغرى لمجلس المدينة بحضور رؤساء الادارات المختلفة بالمركز و ربيع عبد العظيم و على محمد كويس نائبا المركز.

واستعرض رئيس المركز التجهيزات اللازمة من اجل جولة الاعادة بجميع لجان المقار الانتخابية وأكد على التعاون التام بين الادارات المختلفة للخروج بصورة جيدة لجوله الاعادة بالانتخابات البرلمانية .

وفى ملوى أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، رفع درجة الاستعداد بجميع لجان قرى المركز والمدينة لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ملوى للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين لجولة الإعادة وعددهم 75 مقر انتخابى بـ 176 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء انتخابات مجلس النواب لمركز ومدينة ملوى لعام 2020 .