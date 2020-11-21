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الملك سلمان: السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:45 م
الملك سلمان: السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب هيثم سلامة

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية تسعد باجتماع قادة دول العشرين، التي ترأست فيها أعمال العام الحالي، وقال الملك سلمان، عبر حسابه بموقع تويتر:" تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".

الملك سلمان عبر تويتر
الملك سلمان عبر تويتر

 

وأضاف :"كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار"، يأتى هذا فيما تتجه أنظار الجميع، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفقا اعكاظ، وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.

كما يترقب العالم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي سيلقيه في افتتاح القمة والتي من المتوقع أن تتضمن رؤى ومقترحات وخارطة طريق لقمة «مجموعة العشرين» الافتراضية، تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن مناقشة مخرجات الأطروحات المتعلقة بازمة كورونا كون القمة بمثابة منتدى رئيسي للتعاون الجيو السياسي الاقتصادي الدولي، حيث تضم قادةً من جميع قارات العالم، يمثلون دولاً متقدمة اقتصادياً وسياسياً، يجتمعون افتراضياً لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يهم العالم.

 

 

 

 


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