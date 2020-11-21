المعمل الكيماوى يحدد مصير مدير ثلاجة بالقاهرة ضبط بحوزته 3 أطنان لحوم فاسدة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبطت بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة بالقاهرة.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,26 طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.