وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكى فى شخصى وفى هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".



ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا".