أمريكا وتايوان تعقدان محادثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية

رويترز

عقدت الولايات المتحدة وتايوان محادثات يوم الجمعة بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما في مواجهة الضغوط المتزايدة على الجزيرة من الصين .

وجرت المحادثات بشكل افتراضي وشخصي ورأس الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية كيث كراش الذي أثار غضب الصين بزيارة تايبه في سبتمبر أيلول.

واصطحب نائب وزير الشؤون الاقتصادية التايواني تشين تشيرن تشي وفدا معه إلى واشنطن لإجراء المباحثات.

وذكر بيان صادر عن مكتب ممثل تايوان في واشنطن أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء "آلية حوار مؤسسية".

وأضاف أن "الجانبين ناقشا أيضا مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا وإعادة هيكلة سلسلة التوريد وشبكات الجيل الخامس ومراجعة الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والأمن الصحي العالمي والتمكين الاقتصادي للمرأة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين اتفقا على التفاوض على اتفاقية للعلوم والتكنولوجيا من أجل "تعزيز التفاهم المشترك والتعاون في مجموعة واسعة من موضوعات العلوم والتكنولوجيا". وتأمل تايوان أن يؤدي هذا الحوار في نهاية الأمر إلى اتفاقية تجارة حرة . ويعد هذا الحوار جزءا من زيادة ارتباط الولايات المتحدة مع تايبه في ظل الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو الأمر الذي أثار غضب بكين.