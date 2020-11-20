يوناميد تجري حوارا مع المجموعات المسلحة لإنهاء تجنيد الأطفال فى السودان

أ ش أ

أجرت وحدة حماية الطفل التابعة لقسم حقوق الإنسان ببعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، حملة توعوية حول حقوق وحماية الطفل، لأفراد المجتمع المحلي وقادة حركة "العدل والمساواة السودانية" وحركة "تحرير السودان – المجلس الانتقالي" في نيرتتي بوسط دارفور.



وذكرت "يوناميد"، في بيان صحفي، أن الجلسات ركزت على إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال كجنود من قبل الحركات المسلحة في مناطق عملياتها، حيث تم خلال الحملة، توعية المشاركين البالغ عددهم 242 مشاركا.



وقالت باميلا واديغو مسئولة حماية الطفل باليوناميد، في كلمتها أمام المشاركين بالحملة، " إنه من المهم بالنسبة لليوناميد توعية المجتمعات والقوات غير النظامية حول التدابير التي يتعين عليهم اتخاذها لمنع تجنيد واستخدام الأطفال في قواتهم"، وحثت بقوة "الحركات المسلحة على وقف ومنع هذه الممارسة مع الأطفال في الحال".