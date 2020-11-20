اليوم السابع
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وزيرة التضامن تؤكد تعويض المتضررين بسبب الأمطار

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:35 م
وزيرة التضامن تؤكد تعويض المتضررين بسبب الأمطار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، على تعويض من تأثرت أحواله الاقتصادية بسبب الأمطار وخسر أصل من أصوله يتم تعويضه تعويضات مالية أو نعوضه بما فقده مجانا، مؤكدة أن هناك إجراءات حماية وسرعة اتخاذ الموقف إذا كان هناك أطفال أو نساء أو مسنين يتم نقلهم لأماكن آمنة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنها تواصلت مع المحافظ وأكد أنه تم السيطرة على الوضع بنسبة 95 %، مشيرة إلى أنه حتى الآن 9 عائلات تأثروا و4 حالات وفيات ومصاب واحد، والوفيات بسبب بلكونات وعمارة وقعت، 
تعويض المنازل.
وأوضحت أن جمعية الهلال الأحمر قامت بدور مهم، وكذلك تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، و150 سيارة دفع رباعى في كافة المحافظات من فرق الإنقاذ، وتم تقسيم الأدوار، موضحة أن هناك شاشة بها خريطة لأماكن الخطر، وغرفة علميات للهلال الأحمر المركزى.
وعن "سيدة المطر"، قالت: "سيدة بسيطة تتكسب ببيع الترمس وعندها بيت فقير، وراحولها الزملاء وعرضوا استضافتها في أحد دور الرعاية ولكنها طلبت شقة وهناك تنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير مكان لها"، وأكدت:"المواطنين فى عينينا".
 

وزيره التضامن

الامطار

الاسكندريه

سيده المطر

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