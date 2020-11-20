نيابة المعادي تحقق فى انتحار طفل شنقا بسبب خلافات عائلية

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة المعادي، التحقيق في واقعة انتحار طفل شنقا بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة، جراء خلافات عائلية، وانتقلت النيابة لمكان الحادث لمناظرة جثة المتوفى، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالب مشنوقا بحبل حول عنقه.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة عثر عليه مشنوقا بحبل حول عنقه، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سئية بسبب خلافات أسرية بين والديه فقرر الانتحار شنقا.