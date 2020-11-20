اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة المعادي تحقق فى انتحار طفل شنقا بسبب خلافات عائلية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:55 ص
نيابة المعادي تحقق فى انتحار طفل شنقا بسبب خلافات عائلية انتحار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة المعادي، التحقيق في واقعة انتحار طفل شنقا بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة، جراء خلافات عائلية، وانتقلت النيابة لمكان الحادث لمناظرة جثة المتوفى، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. البداية بتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالب مشنوقا بحبل حول عنقه.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة عثر عليه مشنوقا بحبل حول عنقه، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سئية بسبب خلافات أسرية بين والديه فقرر الانتحار شنقا.

 

  

 

 

 


المعادى

انتحار طالب في المعادى

اخبار الحوادث

انتحار طفل في المعادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة