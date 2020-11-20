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مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لليوم السابع: دور مصر واضح وريادى

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:31 م
مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لليوم السابع: دور مصر واضح وريادى رانيا هدية مدير بنامج الأمم المتحدة للهابيتات فى مصر
كتبت- هند المغربي

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قالت الدكتورة رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر، أن الدولة المصرية لها دور ريادى واضح كنائب للمجلس التنفيذى للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذى بدأ منذ عام 2019 ومستمر حتى 2023.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكدت هدية أنه من خلال تولى مصر هذا المنصب المهم في منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمستوطنات البشرية تقود القاهرة وتشرف على تنفيذ الأنشطة لكل الدول الأعضاء، والموافقة على تنفيذ برنامج العمل السنوي والميزانية واستراتيجية تعبئة الموارد، حيث يعمل البرنامج في 70 دولة على مستوى العالم.

 

وأضافت هدية أن مصر منصبها الحالي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعمها في إمكانية عرض مشروعات وإنجازات مصر المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة عالميا، وتوجيه ودعم وتمويل برنامج العمل في مصر، خاصة وأن البعثة فى المجلس التنفيذى على دراية كاملة بالبرامج القائمة التى جارى العمل عليها، والتي تدعم حياة أفضل للمواطن المصرى، بالإضافة إلى دور بعثة مصر فى التعاون مع المجالس التنفيذية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى.


رانيا هدية

الامم المتحدة للهابيتات

مصر

الامم المتحدة

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