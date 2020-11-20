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كامالا هاريس: حكام الولايات عبروا عن قلقهم من وضع الأمريكيين من أصل إفريقى

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:20 ص
كامالا هاريس: حكام الولايات عبروا عن قلقهم من وضع الأمريكيين من أصل إفريقى كامالا هاريس
كتب أحمد عرفة

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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن حكام الولايات عبروا لنا عن قلقهم من وضع الأمريكيين من أصل إفريقي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، إدارتنا ستعمل على ضمان وصول الجميع للموارد.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن خلال مؤتمر صحفى: نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا، وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب : مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعي.


بايدن

هاريس

امريكا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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