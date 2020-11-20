قاض يرفض محاولة الجمهوريين لمنع أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية

(رويترز)

رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون، استهدفت منع مسؤولى ولاية أريزونا من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية، فى انتكاسة قضائية أخرى للرئيس دونالد ترامب وحلفائه.

وقال جون هانا، قاضى الولاية فى فينكس، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهورى فى أريزونا لإصدار أمر قضائى بمنع مجلس المشرفين فى مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الديمقراطى جو بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت فى أريزونا، وهى إحدى الولايات التى اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 232 للرئيس.

وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية، ولم يوضح القاضى لماذا رفض الطلب لكنه قال إنه سيصدر قريبا قرارا أكثر تفصيلا.

وقال القاضى إنه سيكون من "غير المجدي" السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.

وخسر ترامب معركة قضائية أخرى ولكن فى ولاية بنسلفانيا هذه المرة. فقد رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملته لإبطال نحو 2200 صوت فى مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.

وقال القاضى إنه "لا يوجد دليل على أى احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها".