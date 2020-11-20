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فلسطين تسجل 1472 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:08 م
فلسطين تسجل 1472 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات كورونا في فلسطين - أرشيف
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، ‬‬تسجيل 1472‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 754 إصابة.
 
وأضافت أن 45 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 81289 إصابة تعافى منها 70008 وتوفي 685.

فلسطين

كورونا

اصابات كورونا

كوفيد 19

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