ضبط صاحب محل لممارسته جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة بالموسكى

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب محل هواتف محمولة، لقيامه بممارسة جرائم الغش فى مجال الهواتف المحمولة بالموسكى.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ومشاركة الجهات المعنية من ضبط مالك محل للهواتف المحمولة بشارع عبدالعزيز بدائرة قسم شرطة الموسكى، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى نصب، بحوزته عدد كبير من الكراتين الفارغة الخاصة بهواتف محمولة مختلفة الأنواع والماركات، بالإضافة لـ 2 سخان هوائى حرارى، ماكينة تغليف حرارية، كمية من الملصقات المستخدمة فى غلق الكراتين المقلدة، عدد من السماعات والشواحن المقلدة، كمية من الملصقات مطبوع عليها أرقام (سيريـال نمبر)، 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، مبلغ مالى.

بمواجهته أقر بقيامه بشراء تلك المضبوطات (مقلدة) من الخارج، موضحاً اشتراكه وآخر (بدون عمل) لطباعة الملصق المدون به بيانات الأجهزة ولصقها على الكراتين الخاصة بها وبيعها لأصحاب محلات الهواتف مقابل مبلغ مالى قدره (500 جنيه لكل كرتونة بمشتملاتها "سماعة - شاحن " ) وإعادة بيعها على أنها جديدة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.