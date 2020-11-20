اليوم السابع
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صور.. محافظ الإسكندرية يعاين العقار المنهار بالجمرك ويوجه برفع الأنقاض

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:54 م
صور.. محافظ الإسكندرية يعاين العقار المنهار بالجمرك ويوجه برفع الأنقاض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى العقار المنهار الكائن بحى الجمرك، وذلك بحضور اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الطابق الثالث والأخير من العقار حتى سقف الطابق الأرضي.

واشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ وجه جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد فى مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والاسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.

وقال المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث ، ليتسنى للجهات المعنية  القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة ، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية فى حين وجود أية تداعيات أخري.

 

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