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تنظيم بطولة جديدة لسباقات الهجن بشرم الشيخ الأسبوع المقبل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:00 ص
تنظيم بطولة جديدة لسباقات الهجن بشرم الشيخ الأسبوع المقبل سباق هجن أرشيفية
جنوب سيناء - محمد حسين

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يستعد الاتحاد المصرى للهجن لتنظيم بطولة سباقات هجن جديدة خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجارى بميدان شرم الشيخ لسباقات الهجن.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن لـ"اليوم السابع"، إن البطولة ينظمها الاتحاد ضمن البطولات التى اطلقها للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن السباق رقم 3 لهذا الموسم مقرر أن تشارك فيه هجن من محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة والوادى الجديد والشرقية والقاهرة ومحافظات الصعيد.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءت اللازمة لتنظيم البطولة الجديدة والتى تأتى فى إطار استمرار تشجيع أهل الهجن والهجانة على دعم استمرار رياضة سباقات الهجن وتقديم كل العون اللازم لها .

وأكد أنه سيتم تنظيم البطولة بإجراءات احترازية مشددة تشمل فرض ارتداء الكمامات لكل المشاركين الهجانة والتزام اجراءات التباعد الاجتماعى والتعقيم .

 

 


سيناء

الهجن

شرم الشيخ

محافظة جنوب سيناء

اليوم السابع بلس

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