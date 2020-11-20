اليوم السابع
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تباطؤ حركة السيارات بسبب هطول أمطار بالطريق الدائرى اتجاه أكتوبر.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:56 م
تباطؤ حركة السيارات بسبب هطول أمطار بالطريق الدائرى اتجاه أكتوبر.. فيديو هطول الامطار على الطريق الدائرى
كتب عبد الرحمن سيد

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تسبب سقوط الامطار بالطريق الدائرى فى تباطؤ حركة السيارات للقادم من المريوطية اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كما هطلت الأمطار على مناطق متفرقة بالجيزة، منها مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر و حدائق الاهرام و الهرم وفيصل، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس ، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

و تحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة 01221110000، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.


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