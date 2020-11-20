العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت بعدما دهسهما سائق فى السلام.. صور

كتب كريم صبحى

أنقذت العناية الإلهية طفلين من الموت، بسبب سائق متهور كان يسير بسرعة جنونية في أحد الشوارع بمدينة السلام، ما أدى إلى انقلاب سيارته وتخطيها رصيف منزل كان يسير أعلاه طفلين، لتسقط عليهما السيارة ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.



محمد ضحية حادث الدهس

انتقل اليوم السابع إلى مكان الحادث بمدينة السلام، وحكى أسامة والد الطفلة رقية 5 سنوات، تفاصيل الحادث، فقال إن ابنته "رقية" كانت برفقة الطفل "محمد" 8 سنوات، ابن شقيقته، وكانا يسيران في الشارع أمام منزل جدتهما في طريقهما لمنزلهما المجاور لمنزل جدتهما، حيث فوجئ الأهالي بانقلاب سيارة ملاكى مسرعة، انقلبت عدة مرات وتخطت رصيف المنزل ثم اصطدمت بالطفلين.

محمد ضحية حادث الدهس

وأضاف أن الجيران والأهالي أسرعوا لإنقاذ الطفلين واستخراجهما من أسفل عجلات السيارة، ونقلهما في سيارة إلى مستشفى السلام التي رفضت استقبالهما إلا بعد دفع 5 آلاف جنيه، رغم أن حالتهما كانت خطيرة.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للطفلين سيئة، حيث أصيبت ابنته بشرخ في الجمجمة وكسر في عضم الترقوة وحرق في قدمها وكدمات في جسمها، بينما أصيب الطفل بنزيف في المخ وتشوهات في أنحاء متفرقة من جسده، فضلا عن تشوش في النظر وتم إيداعه بالعناية المركزة.

مكان الحادث

فيما قال شاهد عيان كان متواجدا في مكان الحادث، إنه شاهد سيارة مسرعة يقودها شخص وبجواره شخص آخر، والسيارة كانت تتمايل يمنيا ويسارا ما أدى لانقلابها على الطريق حيث إنها تخطت الرصيف واصطدمت بالطفلين وتخطتهما، حتى استقرت في مقهى، كان خالى من الزبائن.



الطفلة رقية عقب الحادث

وأضاف أن السائق المتهم، خرج من السيارة وفر هاربا ولم يحدث له إصابات ولكن الأهالي تمكنت من ضبطه، وكان يبدوا عليه علامات "السكر" وأنه تحت تأثير المخدرات.

بينما قالت الطفلة رقية بصوت خافت بسبب الإصابات التي لحقت بها، إنها كانت تلهو مع ابن خالتها محمد وفوجئت بسيارة تنقلب عليهما، ثم فقدت الوعى وتشعر بألم شديد في رأسها وتبكى بسببه.