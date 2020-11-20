الرئيس النمساوى يناقش الوضع المتأزم بالمستشفيات فى ظل جائحة كورونا

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بحث الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين، مع حاكم ولاية (تيرول) جونثر بلاتر، ومع رئيس الغرفة التجارية هارالد ماهر، سبل التغلب على تداعيات الانتشار السريع للموجة الثانية من وباء كورونا فى البلاد.

وقالت مصادر فى قصر الرئاسة (هوفبورج) إن الرئيس الكسندر بحث الأزمة الموجودة فى المستشفيات بسبب الاختناقات الناجمة عن الإصابات السريعة والواسعة، إضافة إلى تأثير وباء كورونا على السياحة والاقتصاد وسوق العمل بجانب الوضع الحرج فى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وذكرت المصادر أن الرئيس النمساوى طلب من رئيس الغرفة التجارية تجهيز الاستراتيجيات الملائمة لتنشيط الاقتصاد بعد انتهاء فترة الإغلاق وتحديد آليات فعالة؛ لمساعدة الشركات النمساوية.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الغرفة التجارية طالب بتشغيل المحال بكامل طاقتها حتى فى أيام الأحاد والعطلات، وذلك بعد انتهاء فترة الاغلاق الشامل وذلك لتنشيط الاقتصاد وتعويض الخسائر الفادحة الحالية .