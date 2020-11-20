وأشار الكاتب، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما كان يميل أكثر إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وكانت له أحاديث بهذا الشأن، لكن بقاء تلك القوات في المنطقة هو أمر ضروري ضمن رؤية واشنطن لردع ايران وتحقيق التوازن في المنطقة .