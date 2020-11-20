الرئيسية أخبار عربية الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:28 م طفل مصاب بسوء التغذية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة من أن اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود". وقال جوتيريش في بيان "في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح". الأمم المتحدة مجاعة اليمن مجاعة في اليمن اخبار اليمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تقرير يكشف نزوح 150 ألف شخص فى اليمن خلال 2020 بسبب الحرب الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:09 م اليمن: وقف الحرب يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:18 م الإمارات تدين الاعتداء الإرهابى على طاقم طبى للهلال الأحمر فى اليمن الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:32 ص مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقية خلال معارك في الجوف شمال غرب اليمن الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:49 م استمرار أزمة خزان صافر فى اليمن.. وزير التخطيط اليمنى يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته.. ويدعو إلى السماح لفريق أممى بالوصول لصافر.. ونائب الرئيس اليمنى يطالب العالم بالضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:30 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة