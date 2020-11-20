الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

رويترز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة من أن اليمن "يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

وقال جوتيريش في بيان "في غياب إجراء فوري، ربما نفقد ملايين الأرواح".