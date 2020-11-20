إيران تحتجز سفينة ترفع علم بنما للاشتباه فى تهريبها شحنة وقود

دبى (رويترز)

قالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية اليوم الجمعة، إن الحرس الثورى الإيرانى احتجز سفينة ترفع علم بنما فى الخليج للاشتباه فى تهريبها 300 ألف لتر من الوقود واحتجز طاقمها المؤلف من عشرة أفراد.

ولم تحدد الوكالة فى تقريرها جنسية أفراد الطاقم ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وتكافح إيران، التى لديها بعض من أرخص أسعار الوقود فى العالم بسبب الدعم الضخم وتراجع قيمة عملتها الوطنية فى ظل العقوبات الأمريكية، عمليات تهريب واسعة النطاق للوقود سواء برا إلى الدول المجاورة أو بحرا إلى دول الخليج العربية.