6 حقائق عن مرض السكر وعلاقته بسرطان البنكرياس

كتبت أمل علام

كشف موقع" TimesNowNews، إن كل عضو صغير أو كبير في الجسم له دوره الخاص به، وإذا لم يقوم العضو بهذه الوظائف على الإطلاق، أو بكفاءة فان هذا يؤثر على صحتك، ويعتبر البنكرياس هو أحد هذه الأعضاء الداخلية، وهو المسؤول عن إنتاج الإنسولين، وهو الإنزيم المسئول عن ضبط السكر في الدم، ويضمن عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعى.

يعتبرشهرنوفمبر شهر التوعية بسرطان البنكرياس، ويهدف إلى تمكين وتثقيف الناس من جميع أنحاء العالم، ممن يحاربوا هذا المرض الفتاك، يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا حول العالم، ومع ذلك، فإن المرض لا يظهر أي أعراض في المراحل الأولية، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة لدى مرضى سرطان البنكرياس.

داء السكري من النوع 2 وسرطان البنكرياس هل هناك ارتباط؟

وفقًا للدراسات الحديثة، فإن ما يصل إلى 80 % من مرضى البنكرياس يعانون إما من مرض السكري من النوع 2 الجديد، أو ضعف تحمل الجلوكوز في وقت التشخيص، وفقًا للبيانات المتاحة، فإن داء السكري من النوع 2، هو عامل خطر وعامل تنبؤ لسرطان البنكرياس.

6 حقائق يجب أن تعرفها عن مرض السكري وسرطان البنكرياس..

1.يمكن أن يتسبب مرض السكري من النوع 2 في الإصابة بسرطان البنكرياس وفقًا لموقع sugar.co.uk ، يرتبط مرض السكري من النوع 2 وسرطان البنكرياس

2. يؤدي مرض السكري إلى الحاجة لزيادة مستويات الإنسولين عن المعدل الطبيعي، يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على البنكرياس لإنتاج المزيد من الإنسولين، والذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

3. يمكن أن يكون داء السكري من النوع 2 أيضًا له تأثيرات على سرطان البنكرياس، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس أيضًا إلى مقاومة الإنسولين عن طريق زيادة كمية الإنسولين التي ينتجها البنكرياس، أو فقدان القدرة على إنتاج الإنسولين، وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يزيد المرض من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

4. تعتبر مدة مرض السكري مهمة في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، يشير الخبراء إلى أن المدة التي يقضيها الشخص في الإصابة بالسكري تلعب أيضًا دورًا في تحديد مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس، يمكن اعتبار الأشخاص الذين عانوا من هذه الحالة لأكثر من 5 سنوات معرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس أعلى قليلاً مقارنةً بالأشخاص العاديين.

5. قد يكون مرض السكري الجديد مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان البنكرياس، يمكن اعتبار ظهور مرض السكري الجديد كمؤشر مبكر لسرطان البنكرياس، نظرًا لأن السرطان لا يظهر أي أعراض محددة في المراحل الأولية، يقترح الخبراء أن التشخيص المناسب أثناء ظهور مرض السكري يمكن أن يساعد في علاج أفضل وفرص البقاء على قيد الحياة.

6. التشخيص والعلاج المبكر مهمان لكلتا الحالتين، بصرف النظر عن وجود علاقة، ترتبط كلتا الحالتين أيضًا ببعضهما البعض بمعنى أنه يمكن إدارتهما بشكل أفضل، ومعالجتهما بشكل جيد إذا تم تشخيصهما مبكرًا.