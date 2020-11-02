اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز الأزهر للفتوى يوضح كيف كان مجلس النبي ويوضح حِلمه مع قومه

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:00 ص
مركز الأزهر للفتوى يوضح كيف كان مجلس النبي ويوضح حِلمه مع قومه مركز الازهر للفتوى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، احتفاله بالنبى فى حملته الممتدة طيلة شهر ربيع الأول، حيث عدد المركز صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها: 
 
 مجلسه ﷺ
 
▪️كان مجلسُ سيدنا رسول الله ﷺ مجلسُ حلمٍ، وحياءٍ، وخيرٍ، وأمانةٍ، لا تُرفَع فيه الأصوات، ولا تُنتَهَكُ فيه الحُرُمَات.
 
▪️إذا تكلم فيه أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطَّير، وإذا سكتَ تكلَّموا، لا يتنازعون الحديث عنده، وحديثهم حديث أوَّلِهم.
 
▪️مَنْ جالسهُ أو حدَّثهُ أنصتَ إليه وصابَره حتّى يكون هو المنصرِف عنه، ولم يُرَ مقدِّمًا ركبتيه بين يدي جليس له، يُكْرِم مَن دخلَ عليه، وربما بَسَطَ له ثوبه، وآثره بالوسَادة التي تحته.
 
▪️وكان يُعطي كلَّ جلسائه نصيبٌ من حديثه؛ حتَّى لا يحسَبُ جليسُهُ أنَّ أحدًا أكرَمَ عليهِ منه، وإِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». [سنن الترمذي]
 
 حِلمه ﷺ 
 
كان سيدنا رسول ﷺ أوسع النَّاس صدرًا، وأصدقهم لهجة، وألينهم طبيعة، وأكرمهم عِشْرة، وأبعدهم غَضَبًا، وأسرعهم رضًا وفيئًا، يَصِل من قَطَعَه، ويُعطي من حَرَمَه، ويعفو عمن ظَلَمه، ويسبق حلمُه جهلَه، ولا يزيده جهلُ الجاهل إلا حلمًا، ولا كثرةُ الأذى إلَّا صبرًا، ولا يُكافئ السَّيئة بالسيئة؛ ولكنْ يعفو ويصفح.
 
 
 

المولد النبوى

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

اخبار الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تضامن الإسكندرية" تنظم حفلها السنوى وحفل المولد النبوى.. صور

الأحد، 01 نوفمبر 2020 12:51 م

راعى الكنيسة الأسقفية فى احتفالية المولد النبوى: حرية التعبير لا تعنى الأذى

السبت، 31 أكتوبر 2020 08:51 م

صور.. ثقافة الأقصر تحتفل بالمولد النبوي الشريف بندوات ومحاضرات متنوعة

السبت، 31 أكتوبر 2020 10:45 ص

أبرز قضايا التوك شو.. الشيخ رمضان عبد الرازق: الاحتفال بالمولد النبوى سنة وليس بدعة

السبت، 31 أكتوبر 2020 06:00 ص

أوبرا دمنهور تحتفل بالمولد النبوى بإنشاد وابتهالات وائل الفشنى.. صور

السبت، 31 أكتوبر 2020 12:11 ص

الداعية رمضان عبد الرازق: الاحتفال بالمولد النبوى سنة وليس بدعة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 11:04 م

المفتى: الادعاء بعدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى إساءة أدب مع رسول الله

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة