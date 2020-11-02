فوائد الجمبرى على صحة الجسم.. مضاد للأكسدة ويمنحك الفيتامينات والزنك

كتبت نهير عبد النبى

الجمبرى من أشهى الأكلات التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب المميز عن غيره من الأسماك، فضلا عن ذلك يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، وحسب ما ذكره موقع globalseafoods فأن فوائد الجمبرى هى :

فوائد الجمبرى على صحة الجسم



1: منخفضة في السعرات الحرارية

تمثل السعرات الحرارية كمية الطاقة المخزنة في الطعام، عندما تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه يوميًا ، يؤدي ذلك إلى تخزين جسمك للسعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها كدهون، ويعتبر الجمبرى من الاطعمة المنخفضة فى السعرات الحرارية ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

2:نسبة عالية من البروتين

سبب آخر لتناول الجمبري هو أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين ،يشكل البروتين اللبنات الأساسية للعضلات والأعضاء والجلد والهرمونات لهذا السبب ، من المهم الحصول على جودة عالية مع كل وجبة.

أظهرت الدراسات أن زيادة تناول البروتين يساعد في تقليل الوزن وخفض الدهون في البطن ، بالإضافة إلى زيادة القوة وكتلة العضلات الهزيلة ثبت أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يخفض ضغط الدم ويحارب مرض السكري.

3:غني بالمغذيات

يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذاية التى تحمى جسمك من الامراض ومنها

السيلينيوم : يعمل السيلينيوم كمضاد قوي للأكسدة ، وهو مهم لصحة الغدة الدرقية ، ويساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك.

فيتامين ب 12 : يحافظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم ، كما يساعد في جعل الحمض النووي المادة الوراثية في جميع الخلايا.

الحديد : الغرض الرئيسي من الحديد هو حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم في الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء. كما أنه يساعد على إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجسم.

الفوسفور : يعمل الفوسفور مع الكالسيوم لبناء العظام. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الأحماض النووية وأغشية الخلايا وإنتاج الطاقة في الجسم.

النياسين : يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة بمساعدة الإنزيمات. يساعد في إصلاح الحمض النووي ويعمل كمضاد للأكسدة. يظهر أنه يخفض الكوليسترول ويحسن وظائف المخ والجلد.

الزنك : مطلوب للتعبير الجيني ، التفاعلات الأنزيمية ، وظائف المناعة ، تخليق البروتين ، تخليق الحمض النووي ، التئام الجروح ، النمو والتطور.

المغنيسيوم : ينظم وظائف العضلات والأعصاب ومستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم. يساعد في صنع البروتين والعظام والحمض النووي.

اليود : يستخدم اليود في الغدة الدرقية لصنع هرمونات الغدة الدرقية التي تساعد في النمو والتطور. اليود مهم جدا في نمو الدماغ ووظائفه.

4:يحتوي على مضادات الأكسدة

يحتوي الروبيان على مضادات الأكسدة التي تسمى أستازانتين.

أستازانتين هو أحد مكونات الطحالب التي يأكلها الروبيان بسبب احتواء هذا الروبيان الجامبو على كميات كبيرة من أستازانتين ، فإن مضادات الأكسدة هذه في الواقع مسؤولة عن اللون الوردي المحمر للروبيان.

5:يعزز صحة الدماغ باستخدام أوميغا 3

يساعد تناول الجمبري أيضًا على تحسين صحة الدماغ والقلب نظرًا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المذكورة سابقًا ، فضلاً عن احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية واحدة من أعظم العناصر الغذائية التي لا يأكلها مجتمعنا بشكل مزمن بشكل مزمن ، ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أنها موجودة فقط في المأكولات البحرية.

تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 دورًا مهمًا في وظائف الدماغ وتطوره، لقد ثبت أنه يزيد من القدرة المعرفية لدى الأطفال الذين يستهلكونه أثناء نموهم والذين تستهلك أمهاتهم أوميغا 3 أثناء الحمل.