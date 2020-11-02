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طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر بسبب الأمطار.. تعرف عليها

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 03:30 ص
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر بسبب الأمطار.. تعرف عليها طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ما زالت حتى الآن هناك 3 طرق رئيسية بمحافظة البحر الأحمر مغلقة بسبب الأمطار والسيول التى ضربت المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، تعرف على تلك الطرق فى المعلومات الآتية:

- طريق الغردقة - الزعفرانة هو الطريق المؤدى إلى محافظات القاهرة والسويس، بسبب الأمطار التى ضربت المنطقة الرابطة بين غارب والغردقة مساء أمس الأحد، حيث ضربت أمطار غزيرة المنطقة وصلت لحد السيول على أثرها أغلقت المحافظة الطريق من الاتجاهين، وأكدت على المواطنين عدم السفر من وإلى البحر الأحمر.

- طريق سفاجا -سوهاج الذى يطلق عليه طريق الصعيد حيث ضربت الأمطار فى الساعات الأولى من صباح الأحد الطريق وأحدثت تلفيات وانحدارا فى الطريق بداية من كيلو 80 حتى الكيلو 90، وقامت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بإصلاح التلفيات بالتنسيق مع إحدى شركات المقاولات وهيئة الطرق والكباري، إلا أنه لم يتم فتحها كإجراء احترازى لحين التأكد من استقرار حالة الطقس.

- طريق غارب - الشيخ فضل، الرابط بين شمال محافظة البحر الأحمر ومحافظة المنيا، وهو أول طريق تم غلفه بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة بالكيلو 75 فى حدود محافظة المنيا، وأحدثت تلفيات له جارى إصلاحها، ومن المقرر افتتاحه عقب هدوء حالة الطقس.

طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (1)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (2)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (3)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (4)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (5)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (6)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (7)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (8)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (9)
 
طرق مازالت مغلقة حتى الآن فى البحر الأحمر (10)

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