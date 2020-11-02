اليوم السابع
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انطلاق التجارب النهائية للقاح كوفاكسين الهندى 14 نوفمبر الجارى

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 02:00 م
انطلاق التجارب النهائية للقاح كوفاكسين الهندى 14 نوفمبر الجارى لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة time now news عن انطلاق تجارب لقاح كوفاكسين الهندي في 14 نوفمبر الجارى ، حيث تمت دعوة ألف متطوع للتسجيل في كلية الطب بجامعة عليكرة الإسلامية بالهند،  للمشاركة في التجارب السريرية لـ Covaxine التي ستبدأ من 14 نوفمبر وتستمر حتى نهاية ينايرالمقبل.

ووفقا للتقرير ستكون هذه سلسلة من التجارب السريرية واسعة النطاق بهدف تقييم سلامة وفعالية دراسة لقاح Covid-19

وتضمن التقرير مناشدة المتطوعين من جميع الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في التجارب السريرية، من خلال التطوع في تجربة أو دراسة، تحصل على فرصة للمشاركة في الأبحاث والمساهمة في تطوير علاجات وخيارات علاجية أفضل، تمت دعوة الأشخاص من خلفيات مختلفة ليكونوا جزءًا من الحل والمساعدة في إنهاء الوباء.

وقال البروفيسور شهيد علي صديقي ، مدير كلية الطب ، "لقد تم بالفعل تشكيل لجنة أخلاقية تضم أطباء وأخصائيين اجتماعيين ومحامين لإدارة التجارب السريرية"، لتقييم فعالية اللقاح بطرق مختلفة عبر الطيف التجريبي.

ستبحث التجارب السريرية السابقة عن إنتاج الأجسام المضادة ضد الفيروس ، بينما ستعمل تجارب المرحلة المتأخرة على تقييم ما إذا كان اللقاح في الواقع يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

ستوفر هذه التجارب إثباتًا محوريًا على أن اللقاح يعمل وآمن سيتم إعطاء المتطوعين الذين سيشاركون في التجارب على معلومات مفصلة عن اللقاح.


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كورونا نيوز

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