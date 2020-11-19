5 علماء من جامعة بورسعيد ضمن قائمة "ستانفورد الأمريكية" للأفضل بالعالم

بورسعيد - محمد فرج

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادا على قاعدة بيانات‎ Scopus 22 تخصص علمى و 176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالم مصرى من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد خلال تصريحات صحفية، إن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية أدرجت 5 علماء مصريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتور خالد زكى محمد الوكيل كلية العلوم قسم العلوم البيئية والدكتور ناصر محمد حسنى كلية العلوم قسم الكيمياء الدكتور مؤمن صلاح الدين رفعت كلية العلوم قسم الكيمياء ومعار بجامعة سعودية الدكتور وليد مسلم كلية العلوم قسم الفيزياء الدكتور ممدوح عياد جاد الله كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمائية

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن مدى سعادته بخالص التهنئة القلبية على هذا الأختيار طبقا لدراسة عن جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وفخره واعتزازه بكل ما حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية العالمية.

موجها التهنئة إلى كل أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا التصنيف الذى يعكس مدى الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة فى مجال البحث العلمى فضلا عن زيادة عدد الأبحاث المنشورة لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية العالمية بمختلف التخصصات.



