أكد وزير الدفاع التونسى إبراهيم البرتاجى، أن الوضع الأمنى بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر مع تواصل سريان حالة الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة البقاء فى أعلى درجات اليقضة والحذر، لتدعيم الاستقرار المسجل في ظل تواصل التهديدات الإرهابية وأنشطة التهريب.
وأشاد الوزير - خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القواة الحاملة للسلاح بالبرلمان اليوم الخميس، بالجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية والعسكرية من خلال العمليات الاستباقية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التي ساهمت في الحد من نشاط العناصر الإرهابية.
وأضاف البرتاجي أنه تم القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية وإلحاق إصابات بآخرين، لافتًا إلى نجاح القوات في حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية، مؤكدًا أن الوحدات الأمنية المشتركة بين عناصر الأمن والجيش تمكنت من إيقاف خلية دعم خلال الشهر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤن ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية.
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