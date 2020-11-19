مسؤول الانتخابات بجورجيا: تم تضليل ترامب بشأن ادعاءات وقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع

كتب أحمد عرفة

قال مسؤول الانتخابات فى ولاية جورجيا، أنه تم تضليل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ادعاءات بوقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مسؤول كبير فى ولاية جورجيا الأمريكية، أن مسؤولى الانتخابات فى الولاية، بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى الثالث من نوفمبر، بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وقال جابرييل ستيرلينج، المدير التنفيذى لنظام التصويت فى جورجيا فى اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين أن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.