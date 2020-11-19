اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول الانتخابات بجورجيا: تم تضليل ترامب بشأن ادعاءات وقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:04 ص
مسؤول الانتخابات بجورجيا: تم تضليل ترامب بشأن ادعاءات وقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول الانتخابات فى ولاية جورجيا، أنه تم تضليل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ادعاءات بوقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع، وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق قال مسؤول كبير فى ولاية جورجيا الأمريكية، أن مسؤولى الانتخابات فى الولاية، بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى الثالث من نوفمبر، بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وقال جابرييل ستيرلينج، المدير التنفيذى لنظام التصويت فى جورجيا فى اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين أن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

 

 

 

 

 

 


جورجيا

ترامب

انتخابات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة