محافظ أسيوط يكرم وكيل التعليم السابق لتعيينه وكيلًا للأقصر

أسيوط فريق المحافظات

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعيينه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وتم منحه شهادة تقدير لجهوده خلال فترة عمله السابقة بالمحافظة متمنياً له دوام التوفيق والتقدم، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط .

وقال محافظ أسيوط إن تكريم اليوم هو تقدير لما قدمه الدكتور محمد السيد من جهد خلال فترة عمله وكيلا للوزارة بأسيوط وتفانيه فى العمل واهتمامه بالنهوض بالعملية التعليمية واستكمال تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة فى قطاع التعليم مطالباً أن يكون هذا التقليد نموذجًا يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.

كما قدم المحافظ التهنئة لمحمد عبدالمحسن لتعيينه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة وطالبه ببذل مزيد من الجهد للنهوض بالعملية التعليمية والحصول على منتج عالى الجودة وذلك عن طريق العمل فى اتجاهات متوازية منها معلم معد اعدادًا متميزاً ومطلع على آخر تطورات العصر من استراتيحيات تدريس ووسائل تعليمية حديثة ومبنى مدرسى تتوفر فيه كافة ما يستلزم من امكانيات مادية ومعامل متطورة ووسائل تعليمية ومصفوفة نظم وتشريعات تكفل للمعلم التيسير وللإدارة والقيادة المركزية لحدوث انطلاقة نوعية للمؤسسة التعليمية والصلة الدائمة بين المؤسسة التعليمية وبين المؤسسات المجتمعية الاخرى لزيادة الاستفادة من امكانياتها.