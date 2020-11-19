فورين بوليسى: الأمم المتحدة نقلت جميع موظفيها الأمريكيين خارج مناطق الحوثيين

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن فورين بوليسي تأكيدها أن منظمة الأمم المتحدة نقلت جميع موظفيها الأمريكيين خارج مناطق الحوثيين، وأكدت فورين بوليسي، أن الخطوة الأممية تستبق تصنيف واشنطن الحوثيين تنظيما إرهابيا.

وفى وقت سابق اعترضت قوات التحالف العربى في اليمن، طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى فى اتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية مساء اليوم ، وبحسب تصريحات سابقة لمعمر الإريانى ، وزير الإعلام اليمني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية،إن مليشيات الحوثى تتلقى خسائر كبرى سواء من جانب التحالف العربى فى اليمن، أو الجيش اليمنى، حيث تلقى الحوثيين خسائر ثقيلة فى الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران الجيش اليمنى والمقاومة ومقاتلات التحالف العربى غرب محافظة مأرب.