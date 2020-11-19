اليوم السابع
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فرنسا: لابد من التشاور بين الحلفاء بشأن خفض التواجد الأمريكى بالعراق وأفغانستان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:22 م
فرنسا: لابد من التشاور بين الحلفاء بشأن خفض التواجد الأمريكى بالعراق وأفغانستان لودريان وزير الخارجية الفرنسى
كتب أحمد عرفة

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قالت فرنسا، إنه لا بد من التشاور بين الحلفاء بشأن خفض التواجد الأمريكي في العراق وأفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وأضافت فرنسا: نريد التشاور لحماية مصالحنا في العراق وأفغانستان بعد قرار الانسحاب الأمريكي.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بريطانيا ستحذو على الأرجح حذو الولايات المتحدة في خفض مستوى قواتها في أفغانستان، لكنها ستواصل العمل مع الحكومة هناك ومع واشنطن لحماية أمن البلاد.

وقال والاس لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم الخميس "أتوقع أنه إذا خفضت (الولايات المتحدة قواتها) في مرحلة ما، فسنخفض نحن قواتنا".

 


فرنسا

أفغانستان

العراق

وزير الخارجية الفرنسى

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